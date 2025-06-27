U17 Futbol Millî Takımımız, Venezuela’nın Porlamar şehrinde düzenlenen UEFA-CONMEBOL U17 Gelişim Turnuvasındaki ikinci maçında Paraguay’dan fark yedi. Çorum FK’nın golcü futbolcusu Hasan Ege maça ilk 11’de başladı.

4 takımın mücadele ettiği turnuvadaki ilk maçında Şili’ye 2-1 kaybeden Milli Takım’da,

Hasan Ege Akdoğan son yarım saatte oyuna girmişti. Paraguay karşılaşmasında ise genç golcü ilk 11’de forma şansı buldu. Centro Nacional de Alto Rendimiento’da oynanan mücadele Paraguay'ın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. Paraguay'ın gollerini 9. dakikada Fernando Portillo, 11. dakikada Pedro Gaona, 47. dakikada Milan Fernandez, 65. dakikada Jose Ortega ve 90. dakikada Ramon Nunez kaydetti. Hasan Ege Akdoğan, 46.dakikada yerini Yusuf Can Kandemir’e bıraktı.

Turnuvanın diğer maçında Venezuela, Şili'yi 2-1 yendi.

Türkiye, turnuvadaki son maçında, bu gece Türkiye saati ile 02.00’de Venezuela ile karşılaşacak.