Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 35.hafta maçında konuk olduğu Amed Sportif Faaliyetler’e 1-0 yenilirken, normal sezonun bitimine 3 hafta kala play-off şansını zora soktu. Kırmızı-siyahlı camiada takımın Play-Off’a kalamayacağına dair karamsar bir hava oluşurken, Onursal Başkan Muhsin Dere, camiayı takıma destek olmaya çağırdı.

Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Çorum FK’ya inandığını ve play-off için son maça kadar mücadele etmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Camianın takıma her zamankinden daha çok destek olması gerektiğinin altını çizen Muhsin Dere açıklamasında “…Bireysel hatalarımızın ceremesini çektiğimiz, Burak’ın direkte patlayan şutu gibi talihsizlikler sebebiyle skoru değiştiremediğimiz bu zorlu deplasmanda puan kaybetmemiz elbette hepimizi üzdü.

ARTIK SON DÖNEMEÇTEYİZ

Ancak bu mağlubiyete oturup üzülmek gibi bir şansımız yok. Artık son dönemeçteyiz. Her maça final maçı gözüyle bakmalı; takımımız, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve bütün Çorumlular olarak Play-Off hedefimiz için son maça kadar mücadeleye devam etmeliyiz.

Ben Çorum FK’mıza inanıyorum. Tüm hemşehrilerimizden aynı ruha, aynı heyecana bürünmelerini, şehrimizin değeri Çorum FK’mıza bugüne dek olduğundan daha çok destek olmalarını istirham ediyorum. Haftaya Ankaragücü maçında takımımızın yanında olalım” ifadelerini kullandı.