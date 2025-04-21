Amed Sportif Faaliyetler, taraftarlara yönelik yaptığı hareketler nedeniyle Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcu Burak Süleyman’ın ceza alması talebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevki için Hukuk Müşavirliğine başvurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “19 Nisan 2025 tarihinde Kulübümüz ile Ahlatcı Çorum FK arasında oynanan müsabakada, Burak Süleyman isimli rakip takım oyuncusunun kulübümüz taraftarlarına iki farklı hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36 ve 41. maddeleri gereğince cezalandırılması amacıyla, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesi talepli şikayet başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Başkanlığına sunulmuştur.

Taraftarlarımıza ve Kulübümüze yönelik kabul edilemez eylemlerde bulunan herkese karşı yasal haklarımız her zaman kullanılacaktır” ifadeleri kullanıldı.