Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta öğretmen ve öğrencilere yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıların ardından eğitim camiası olarak iş bırakma eylemiyle tepkilerini dile getirdiklerini belirten Fatih Okumuş, eylemin asıl amacının okul güvenliği ve dijital dünyanın tehlikelerine dikkat çekmek olduğunu ifade etti.

“ODAK SAPTIRILIYOR, TARTIŞMA SİYASALLAŞTIRILIYOR”

Okumuş, yapılması gereken asıl tartışmaların okul güvenliğinin artırılması, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sanal dünyanın tuzaklarına karşı önlem alınması olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Biz eğitimcilerin üzerindeki angaryaların kaldırılmasını ve okullarımızın daha güvenli hale getirilmesini beklerken; bazı marjinal gruplar ve sendika görünümlü yapılar, odağı saptırarak tartışmayı tamamen siyasal bir zemine çekmeye çalışmaktadır. Kendi sosyal tabanlarına mesaj verme kaygısıyla hareket eden bu yapılar, dün söyledikleriyle bugün yaptıklarında büyük bir çelişki içerisindedirler.”

Bir ay önce “Okullar karakol değildir” diyerek güvenlik önlemlerine karşı çıkanların, bugün “Okullarda neden polis yok?” diye sormasını tutarsızlık olarak nitelendiren Okumuş, okul güvenliğinin sadece yetersiz personel ile değil, profesyonel kolluk kuvvetleri ve ciddi güvenlik sistemleriyle sağlanması gerektiğini belirtti.

“MİLLİ VE YERLİ DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

İdeolojik saplantılarını sendikal mücadelenin önüne koyan yapıların geçmişteki tavırlarını hatırlatan Okumuş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Milli ve manevi değerlerimizden, Ramazan etkinliklerinden rahatsızlık duyanlar, okullarda evlatlarımıza yabancı ideolojileri empoze etmeye çalışanlar, teröre karşı dik duran Diyarbakır Anneleri'ne destek veren üyelerini ihraç edenler, şehit öğretmenlerimizi anarken terör örgütünün adını dahi anmaktan çekinenler, bugün kitleleri konsolide etmeye çalışmaktadır.”

“ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ”Eylem sürecinde verilen mesajların yerine ulaştığını ve devletin dijital tehlikelere karşı operasyonel adımlar attığını belirten Okumuş, eğitim camiasına sükunet çağrısında bulundu:“İş bırakma eyleminde maksat hasıl olmuştur. Devletimiz tehlikenin farkına varmış, müdahaleler başlamıştır. Bizim derdimiz sorun çıkarmak değil, sorunu gösterip çözümün parçası olmaktır. Kaos peşinde koşan felaket tellallarına asla geçit vermeyeceğiz.”