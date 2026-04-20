Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü’nün “İstatistiklerle Çocuk, 2025” verilerine göre Çorum’da çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 20,5 olarak kaydedildi.

Toplam nüfusu 519 bin 590 olan Çorum’da çocuk sayısı 106 bin 643 olarak açıklandı. Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde 0-4 yaş arası 22 bin 281, 5-9 yaş arası 30 bin 83, 10-14 yaş arası 33 bin 743 ve 15-17 yaş arası 20 bin 536 çocuk bulunduğu görüldü.

BÖLGE ORTALAMASININ ALTINDA

Çorum’un çocuk nüfus oranı, bölgedeki diğer illerle kıyaslandığında Samsun (%21,7) ve Tokat’ın (%21,2) gerisinde kalırken, Amasya (%19,9) ile benzer seviyelerde yer aldı. Bu durum, Çorum’da çocuk nüfus oranının bölge ortalamasına yakın ancak görece daha düşük olduğunu ortaya koydu.

TÜRKİYE GENELİNDE ORAN %24,8

Türkiye genelinde ise çocuk nüfus oranı %24,8 olarak açıklandı. 2025 yılı itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 olan Türkiye nüfusunun 21 milyon 375 bin 930’unu çocuklar oluşturdu.

