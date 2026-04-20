Çorum’da düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yoğun katılımın ardından sona erdi. Fuar boyunca üreticiler, sektör temsilcileri ve vatandaşlar bir araya gelerek tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı buldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, fuarın ardından yaptığı açıklamada, İl Müdürlüğü standını ziyaret eden tüm üretici, birlik temsilcileri ve vatandaşlara teşekkür etti. Taş, Çorum’un bir tarım şehri olduğunu vurgulayarak, fuar sürecinde üretimin gücünün, yenilikçi uygulamaların ve sürdürülebilir tarım anlayışının bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade etti.

Fuar süresince üreticilerle birebir iletişim kurmanın önemine dikkat çeken Taş, bilgi paylaşımında bulunmanın yanı sıra üreticilerin talep ve önerilerini dinlemenin kendileri için son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Tarım ve hayvancılık alanında daha güçlü bir gelecek hedeflediklerini dile getiren Hasan Taş, bu doğrultuda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek fuara katılım sağlayan herkese bir kez daha teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK