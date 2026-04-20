Çorum’da TSO Fuar Alanı’nda düzenlenen Tarım & Hayvancılık, Gıda ve Teknolojileri Fuarı kapsamında gıda güvenliğine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, fuar alanında gıda satışı yapılan yöresel ürün noktaları titizlikle incelendi. Kontrollerde özellikle satışa sunulan ürünlerin hijyen koşulları, muhafaza şartları ve son tüketim tarihleri detaylı şekilde denetlendi. Ayrıca işletmelerin gerekli kayıt ve onay belgeleri de kontrol edildi.

Yapılan denetimlerin amacının vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve halk sağlığını korumak olduğunu belirten İl Müdürlüğü ekipleri gıda arz güvenliğinin sağlanması için denetim faaliyetlerinin aralıksız süreceğini vurguladı.

Öte yandan tüketicilere de çağrıda bulunularak, şüpheli görülen durumların Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirilmesinin önemine dikkat çekildi.

