Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve beraberindeki heyet, Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti.

AK Parti heyeti fuar ziyareti kapsamında, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik modern üretim teknikleri, yenilikçi tarım teknolojileri ve verimliliği artırmaya yönelik uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Organizasyonun, üreticileri sektörün önde gelen firmaları ve yatırımcılarla bir araya getirmesi açısından önemli bir platform sunduğu ifade edildi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alagöz, tarım ve hayvancılık sektörünün bölge ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların sektörün gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Fuarın, Çorum’un güçlü tarımsal potansiyelinin daha ileriye taşınmasına, yeni iş birliklerinin kurulmasına ve ticari fırsatların oluşmasına zemin hazırladığına dikkat çekilirken, organizasyonun il, üreticiler ve sektör temsilcileri için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Ayrıca fuarın düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.

