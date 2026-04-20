İnşaat Mühendisi Kenan Şahin, Sungurlu’ya “Kent Meydanı” önerisinde bulundu.

Kenan Şahin, Sungurlu ziyareti sonrası ilçeye ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu. Sungurlu’nun gelişmekte olduğunu ve nüfusunun arttığını belirten Şahin, ilçenin modern kent olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Açıklamasında belediye yönetiminin çalışmalarına da değinen Kenan Şahin, İlçe Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin katkılarıyla ilçede önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Kent merkezinde yaptığı incelemelerde bir eksiklik dikkatini çektiğini belirten Şahin, Sungurlu’ya kent meydanı kazandırılmasının ilçeye değer katacağını dile getirdi.

Kenan Şahin açıklamasında, “Sungurlu’ya yolumuz düştü. Gelişmekte ve nüfusu artmakta. Muhsin Başkan’ın da katkılarıyla modern bir kent olma yönünde hızla ilerliyor. Kent merkezinde gezerken bir kent meydanı eksikliği gördüm. Naçizane benim fikrimdir, tabii ki Sungurlulular karar verecektir.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ