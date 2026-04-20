Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri, Çorum TSO Fuar Alanı’nda düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında MHP İl Başkanı Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Oğuzlar İlçe Başkanı Oğuz Hantal ve Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özoğul ile birlikte fuar alanında stant açan esnaf, üretici ve çiftçilerle bir araya geldi. Heyet ayrıca fuarı ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, fuarın tarım ve hayvancılık sektörüne katkı sağlayan önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, etkinliğin Çorum’a ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR