Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu’nda (YBO) gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sevgi ve birlik mesajı vermek amacıyla sınıfları ziyaret ederek öğretmenlerine ve arkadaşlarına karanfil verdiler.

Okul saldırılarının ardından dayanışma

Merkezde bulunan Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu’nda ise Okul Aile Birliği öncülüğünde düzenlenen programda veliler okul bahçesinde bir araya geldi. Çocuklarını okula getiren veliler, diğer veliler tarafından karanfillerle karşılandı.

Program, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından veli ve öğrencilerin karanfilleri Atatürk büstüne bırakmasıyla sona erdi.