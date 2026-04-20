Haftaya mevsim normallerinde ve parçalı bulutlu bir havayla başlayan Çorum'da Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları düşecek. Salı günü sağanak yağış beklenirken, çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIK DÜŞECEK

Bugün parçalı bulutlu en düşük 1, en yüksek 15 derece olacak. Salı yağmurlu en düşük 3, en yüksek 19 derece. Çarşamba gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 7, en yüksek 17 derece. Perşembe yağmurlu en düşük 4, en yüksek 11 Cuma ise yağmurlu en düşük 5, en yüksek 12 derece olacak.