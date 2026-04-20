Çorum Vergi Dairesi, İbrahim Çayırı mevkiinde yer alan 40 dönümlük arsayı 6183 sayılı kanun kapsamında açık arttırma usulü ile satışa sundu.

MUHAMMEN BEDELİ

İbrahim Çayırı Mahallesi Kuruçay yolu mevkiinde yer alan 82 Ada 132 Parsel nolu, 40 bin 331 metrekarelik tarla (tam) niteliğindeki taşınmazın muhammen bedeli 111 milyon TL.

Gayrimenkulün birinci arttırması 29 Nisan Çarşamba günü saat 14:00'de açık arttırma usulüyle Çorum Defterdarlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

VERGİ BORCUNA KARŞILIK...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi borcu gibi kamu borçlarını ödemeyen mükelleflerin hacizli arsa, arazi, konut ve araç gibi taşınmazlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında satmaktadır.

Borçlu ihale saatinden önce vergi borcunun tamamını ödediği takdirde Gayrimenkulün satışından vazgeçilir.