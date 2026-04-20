Çorum Belediyesi ile Çorum Eczacı Odası iş birliğinde düzenlenen "Farmahane Eczane Teknisyeni Yetiştirme Kursu"nu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları teslim edildi.

Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ekrem Özer ile kursiyerler katıldı.

Yoğun ilgi gören kurs programında, başvuruların ardından yapılan mülakat sürecine 144 aday katıldı. Değerlendirmeler sonucunda 30 asil ve 20 yedek kursiyer belirlenerek eğitime kabul edildi.

Eğitim almaya hak kazanan kursiyerler, 9 Şubat-10 Nisan 2026 tarihleri arasında Buhara Kadın Kültür Merkezi’nde alanında uzman eğitmenler eşliğinde toplam 72 saatlik, 8 hafta süren yoğun bir eğitim programına katıldı. Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan 29 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika töreninde konuşan Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, projenin sağlık sektörüne nitelikli ara eleman kazandırılması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Başkan yardımcısı Lemzi Çöplü ise işçi ve işveren arasında köprü vazifesi gördüklerini dile getirerek, belediye olarak mesleki eğitim projelerine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Çöplü, eczacı odasıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen bu süreci başarıyla tamamlayan kursiyerlerin de donanımlı olarak sektöre kazandırıldığını belirtti.

Program kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sınavında dereceye giren ilk dört kursiyere, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan tarafından plaket ve sertifikaları takdim edildi. Tören sonunda programa katılan tüm kursiyerlere sertifikaları verildi.

Toplu fotoğraf çekimi ile program son buldu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR