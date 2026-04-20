Türkiye, Gülistan Doku soruşturmasında art arda yaşanan gelişmeleri konuşuyor. Son olarak dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanması oldukça ses getirmişti.

Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi ortaya çıkarken, göze çarpan tutarsızlıklar da dikkatlerden kaçmadı. Sonel ayrıca hakkında tanıklık yapması muhtemel olan yakın arkadaşlarını da 'uyuşturucu' ile suçladı.

"GENÇLİK MERKEZİNE GİDİP GİTMEDİĞİMİ TAM OLARAK HATIRLAMIYORUM"

Gülistan Doku'nun bir gençlik merkezinde cinsel istismara uğradığı iddiası soruşturmanın önemli noktalarından biri olurken, daraltılmış baz raporları da Mustafa Türkay Sonel'i o saatlerde gençlik merkezi binasından göstermişti. Sonel ise ifadesinde konuyla ilgili olarak "Gençlik merkezine gidip gitmediğimi tam olarak hatırlamıyorum ancak büyük ihtimalle gitmemişimdir" dedi. Uzmanlar ise Sonel'in bu ifadesini teknik verilerle desteklenen varlığını bulanıklaştırma çabası olarak yorumladı.

AKIN ARKADAŞLARI İÇİN 'UYUŞTURUCU' İDDİASI

Bakanlık kaynaklarına göre Sonel; yakın arkadaşları olan Umut Altaş ve Ekincan Kılıç'ı ise uyuşturucu kullanan isimler olarak nitelendirdi. Arkadaşlarının uyuşturucu aparatlarını attıkları yerleri bilecek kadar çevreye hakim olan Sonel’in, buna rağmen yıllarca aynı grubun içinde bulunup kendisini tamamen bu tablonun dışında konumlandırması, soruşturma açısından dikkat çekici bulundu.

ALTAŞ İÇİN BORÇ PARA İDDİASI: "10 BİN DOLAR PARA İSTEDİ"

Sonel ayrıca ifadesinde Umut Altaş'ın kendisini aradığını ve borç para istediğini iddia ederek, "Ben borç para istediğinde iki bin üç bin TL isteyeceğini düşünürken, benden 10 bin dolar para istedi. Ben öğrenci bir insanım bu kadar paranın bende olması zaten mümkün değildir. Tunceli'de arkadaşlık yaptığımız dönemde benim bildiğim kadarıyla Umut Altaş ve ismini Ekincan olarak bildiğim ancak soy isminin Kılıç olarak hatırladığım ve hatırlamadığım başları uyuşturucu madde kullanıyorlardı ve beni bu ortamlara sokmazlardı. Bu kişiler uyuşturucuyu genelde sanayide kullanırlardı, kullandıkları aparatları da mesire alanlarındaki ağaçların altına atarlardı. Ben bu ortamlara sokmamalarının sebebi benim uyuşturucuya hassasiyetimi bilirlerdi ve kendilerine kızacaklarımı ve onlara karşı bakış açımın değişeceğini düşünürlerdi" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar bu durumla ilgili olarak da Sonel'in 'Ben o çevrenin içindeydim ama hiçbir şeyin parçası değildim' mesajı vermeye çalıştığı değerlendirmesinde bulundu. Yakın arkadaşlık ilişkisini kabul ederek aynı isimlerle ilgili iddialarda bulunması da ifadenin dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

"GÜLİSTAN DOKU'YU TANIMAM"

Sonel, Gülistan Doku'yu tanımadığını savunarak, "Hiçbir şekilde iletişimim olmadı. Herkes gibi ben de basından duyduğum kadarıyla tanıdım." dedi.

"DOKU AİLESİNE KIZMIYORUM, EMPATİ YAPIYORUM"

Sonel'in ayrıca kendisi hakkında ağır ithamlarda bulunan Doku ailesi için de "Doku ailesine kızmıyorum çünkü onların acıları var ve empati yapıyorum" dediği aktarıldı. Bu durumun ise uzmanlar tarafından 'kontrollü ve hesaplanmış' olarak nitelendirildi.

"ÜNİVERSİTE SINAVLARIMA HAZIRLANMAM GEREKİRKEN BURADAYIM, ZORUMA GİDİYOR"

Sonel'in ayrıca "Şu an üniversitede vize sınavlarıma hazırlanmam gerekirken buradayım, çok zoruma gidiyor" dediği aktarıldı.

ARACIN ÇIKIŞ KAYDI YOK, GİRİŞ KAYDI VAR: "HİÇBİR FİKRİM YOK"

Şehir giriş çıkışlarındaki PTS kayıtlarında, 06 SNL .. plakalı araçla ilgili dikkat çeken bir hareketlilik bulunmasına rağmen Sonel’in bu sorulara 'Hiçbir fikrim yok' diyerek yanıt vermesi, şüpheleri artırdı. Özellikle Tunceli’den çıkış kaydı görünmeden Elazığ istikametinden yeniden giriş yapılmış olmasına ilişkin net bir açıklama getirememesi, soruşturma dosyasındaki teknik çelişkileri gözler önüne serdi.

Sonel araç giriş - çıkış konusuyla ilgili olarak "Gizli tanık 'Şubat'ın beyanlarında geçen aleyhimde olan hususların hiçbirini kabul etmiyorum. 05/01/2020 tarihinde 06 SNL .. plaka sayılı araç ile Elazığ istikametinden Tunceli'ye gelişimin görüldüğü ancak öncesinden Tunceli ilinden Elazığ istikametine çıkışımın görülmediği hususuyla ilgili bir diyeceğim yoktur" dedi. Sonel'in soruşturma açısından kritik öneme sahip sorularda 'Hatırlamıyorum' demesi ve somut soruları yanıtsız bırakması dikkat çekti.

"CELAL ALTAŞ'IN BEYANI KESİNLİKLE YALANDIR"

Sonel ayrıca, "Celal Altaş'ın ifadesinde geçen oğlu Umut ile yaptığı telefon görüşmesinde benim Umut'a söylediğim iddia edilen 'Ben bu tabancayla birisini vurdum' şeklindeki beyan kesinlikle yalandır" ifadesine yer verdi.

SEVK YAZASINDA YER ALAN GEREKÇELER

Ayrıca başsavcılık tarafından Sonel için yazılan sevk yazısında yer alan ve tutuklama kararının temelini oluşturan gerekçeler şu şekilde sıralandı:

Gizli Tanığın "Tecavüz ve Cinayet" İddiaları: Başsavcılık, Gençlik Merkezi’nde yaşandığı iddia edilen olayların baz kayıtlarıyla çakıştığı, şüphelinin bu konudaki "hatırlamıyorum ama gitmemişimdir" şeklindeki çelişkili beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, jandarma raporuyla tespit edilen ceset taşıma bulgularının gizli tanık ifadesiyle örtüştüğü, dosyada mevcut bilgi ve belgelerden şüphelinin suçu işlediğine dair kanaate vardığını bildirdi.

PTS ve Kaçış Güzergahı Şüphesi: 06 SNL .. plakalı aracın Tunceli’den çıkış kaydı olmaksızın Elazığ’dan geri dönüş yapması, sevk yazısında "suç delillerini nakletme veya cesedi gizleme faaliyeti" olabileceğine dair makul şüphe olarak nitelendirildi. Sonel'in bu teknik bulguyu cevapsız bırakması, tutuklama gerekçeleri arasında sayıldı.

Kuvvetli Suç Şüphesi ve Baz Birliği: Başsavcılık, daraltılmış baz raporlarının şüpheye yer bırakmayacak kadar net olduğunu vurguladı. Gülistan Doku’nun son görüldüğü saatlerde Sonel’in, diğer şüpheliler Umut Altaş ve Şükrü Eroğlu ile aynı noktada (Sarı Saltuk Viyadüğü) bir arada olduğunun teknik olarak kanıtlandığı, bu durumun "tesadüf" ile açıklanamayacağı belirtildi.

Delilleri Yok Etme ve Karartma Girişimi: Sevk evrakında, Gülistan Doku’ya ait sim kartın usulsüz şekilde ele geçirilip Ankara’ya gönderilmesi ve dijital verilerin silinmesi sürecinde Sonel’in ve yakın çevresinin doğrudan rol oynadığına dair somut bulgulara yer verildi. Yargı, şüphelinin serbest kalması halinde henüz ulaşılamayan dijital verilere ve tanıklara müdahale etme riskini "yüksek" gördü.