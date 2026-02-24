Çorum’da babasıyla birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralanan yaklaşık 6 aydır yoğun bakımda tedavisi süren Defne Mira Kömürcü (11) hayata tutunamadı.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda yaşam savaşı veren Defne Mira, bu süreçte bir dizi kritik ameliyat geçirmişti. Ailesi ve yakınları aylardır gelecek iyi haberi beklerken, küçük kızdan acı haber geldi.

AİLESİ DUA İSTEMİŞTİ

Defne Mira Kömürcü’nün tedavisi süresince ailesi, özellikle son kritik ameliyat öncesinde Çorum halkından dua istemişti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yayımladığı taziye mesajında, Toprak Sanayi Ortaokulu öğrencisi Defne Mira Kömürcü’nün vefat ettiğini duyurarak başsağlığı dileklerini iletti.

CENAZESİ YARIN

Defne Mira Kömürcü’nün cenazesi 25 Şubat 2026 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Oğuzlar ilçesine bağlı Derinöz köyünde defnedilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, “Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.