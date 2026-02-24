Halk TV'de Ebru Baki ile Para Siyaset programının konuğu olan İsmail Saymaz'ın, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hakkında yaptığı yorumlar tartışma yarattı.

Saymaz, Çiftçi’nin daha önce yalnızca Çorum ve Erzurum gibi daha küçük ölçekli idari yapılanmalarda görev yaptığını; Ankara, İstanbul, Adana veya Mersin gibi büyükşehirlerde yönetim tecrübesi olmadığını belirterek bu nedenle İçişleri Bakanlığı görevi için yetersiz kanaatinde olduğunu ifade etti.



İşte Saymaz'ın o yorumu;

“Mustafa Çiftçi’nin İçişleri Bakanlığı için yetersiz olduğu kanaatindeyim.

Türkiye gibi yüksek güvenlik problemleri olan bir ülkenin İçişleri Bakanı, hiç değilse Ankara, İstanbul, Adana, Mersin gibi şehirleri yönetmiş olmalıydı.

Yönettiği şehirler Çorum ve Erzurum.”