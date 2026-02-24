Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün düzenlediği geleneksel iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda vatandaşlarla sohbet eden Vali Çalgan, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti.

Vali Çalgan konuşmasında, vakıf kültürünün temsil ettiği paylaşma ve yardımlaşma anlayışının Ramazan ayının bereketiyle daha da anlam kazandığını ifade etti. İftar organizasyonunun düzenlenmesinde emeği geçen Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Çalgan, bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Programa Vali Çalgan ve eşi Halide Çalgan’ın yanı sıra, Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanı Şengül Koncagül, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım da katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi