Öğrencilerin meslekleri yakından tanımaları, üretim süreçlerini yerinde görmeleri ve mesleki eğitime yönelik farkındalık kazanmaları amacıyla düzenlenen program bugün (24 Şubat 2026 Salı günü) gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında ortaokul öğrencileri, bulundukları bölgelerdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerini ziyaret edecek. Ziyaretlerde atölye ortamları incelenirken, uygulamalı çalışmalar hakkında bilgi alınıyor ve alan öğretmenleri ile öğrencilerle birebir mesleki etkileşim sağlanıyor.

Programla birlikte öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, meslekleri daha bilinçli şekilde tanımaları ve gelecek planlamalarını bu doğrultuda yapabilmeleri hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, “Meslekleri Tanı, Geleceğini Keşfet” anlayışıyla yürütülen etkinliğin, kariyer farkındalığı açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

