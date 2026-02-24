Çorum merkeze bağlı Eskiköy Köyü nüfusuna kayıtlı, Hollanda'da yaşayan Hatem Keltepe, hayatını kaybetti.

Dilaver Keltepe, Gülnaz ve Mevşure’nin annesi, Sadık Doğan, Ali İhsan Doğan ve merhum Duran Doğan’ın kardeşleri, merhum Hüseyin Keltepe’nin eşi olan Hatem Keltepe’nin vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Hatem Keltepe için önceki gün Hollanda’da Nijmegen Alevi Derneği’nde cenaze erkanı düzenlendi. Merhumenin ne zaman ve nerede toprağa verileceği ise daha sonra bildirilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ