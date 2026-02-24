Çorum’da iş gücü piyasasına katkı sağlayacak önemli bir iş birliği hayata geçirildi. Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında başlatılan kursla 25 kursiyer, hem eğitim alacak hem de istihdam imkânına kavuşacak.

Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü ile BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde yeni bir mesleki eğitim programı başlatıldı. İmzalanan protokol çerçevesinde 25 kursiyer, “Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar)” mesleğinde toplam 750 saatlik eğitim alacak.

Program kapsamında kursiyerler, teorik derslerin yanı sıra belirlenen mağazalarda uygulamalı eğitim görerek sahada deneyim kazanacak. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.

23 Şubat’ta başlayan kurs, 1 Temmuz’da sona erecek. Eğitim süreci boyunca kursiyerlere İŞKUR tarafından katıldıkları her gün için 1.079 TL ödeme yapılacak ve genel sağlık sigortaları da karşılanacak.

Programın en dikkat çekici yönlerinden biri ise istihdam taahhüdü oldu. Kursun tamamlanmasının ardından kursiyerlerin en az yüzde 60’ı BİM tarafından istihdam edilecek. Böylece eğitim süreci doğrudan iş imkânına dönüşecek.

Çorum İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, HİTİTSEM Müdürü Ufuk Gergerlioğlu ve BİM Çorum Mali ve İdari İşler Müdürü Gökhan Sandıkcı, böyle bir kursu hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, Çorum’un ve ülkenin iş gücü piyasasına katkı sağlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Programın başarıyla tamamlanacağına inandıklarını vurgulayan yetkililer, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi