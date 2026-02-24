CHP İl Başkanlığı’na gelen çok sayıda vatandaş partiye üye olarak üyelik seferberliğine katılıyor. Vatandaşın yoğun ilgisi ve güçlü desteği ile üye kampanyasının büyüyerek devam ettiğini belirten parti yetkilileri; “Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de vatandaşlarımızın partimize gösterdiği teveccüh, bizlere umut ve güç vermektedir. Demokrasiye, adalete ve eşitliğe inanan; ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen hemşehrilerimiz kampanyamıza katılarak değişimin ve dayanışmanın bir parçası olmaktadır” denildi.

Kampanya ile ilgili yapılan açıklamada: “Kapımız; gençlerimize, kadınlarımıza, emekçilerimize ve memleket sevdası taşıyan herkese açıktır. Daha adil, daha demokratik ve daha güçlü bir Türkiye için çıktığımız bu yolda, tüm yurttaşlarımızı üye olmaya ve bu büyük aileye katılmaya davet ediyoruz. Birlikte başaracak, birlikte güçleneceğiz” görüşüne de yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi