Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kurucu kadrosunda yer alan ve şehrin eğitim ile bilim hayatına uzun yıllardır önemli katkılar sunan Dr. Emre Demir, profesörlük unvanını aldı.

Muğla Üniversitesi’nden HİTÜ’ye gelerek 14 yıldır ilimizde görev yapan Dr. Demir, Tıp Fakültesi’nde verilen ilk dersleri anlatan hocalar arasında yer alıyor. Kuruluş sürecinden itibaren fakültenin akademik yapılanmasına büyük katkı sunan Emre Demir; eğitim faaliyetleri, disiplinler arası bilimsel çalışmaları ve yetiştirdiği akademisyenler ile Çorum’un tanınan bilim insanları arasında yer alıyor.

Uluslararası düzeyde yüksek etki gücüne sahip çalışmalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Emre Demir’in h-indeksi 25 seviyesinde bulunuyor. Biyoistatistik, yapay zekâ ve sağlıkta veri analitiği alanlarında; cerrahi bilimler, dahili bilimler ve temel tıp bilimlerini kapsayan çok sayıda disiplinler arası araştırma ve projeye öncülük eden Demir, SCI ve uluslararası indeksli dergilerde yayımlanmış çok sayıda çalışmaya imza attı. Ayrıca birçok hekimin akademik çalışmalarına danışmanlık ve metodolojik destek sağladı.

TRT Haber başta olmak üzere birçok ulusal basın mecrasında yer alan Prof. Dr. Demir, öksürük sesinden altı farklı hastalığın tanısına olanak sağlayan TÜBİTAK destekli projesiyle ulusal ölçekte büyük yankı uyandırdı. Demir, proje kapsamında geliştirdiği yenilikçi fikirler ve yazılımlar için patent başvuru sürecini sürdürüyor.

Teknokent bünyesinde kurduğu şirketle girişimcilik alanında da öne çıkan Prof. Dr. Emre Demir, AR-GE odaklı çalışmaları kapsamında biyoistatistik analizlerine yönelik yenilikçi yazılımlar geliştirmekte; akademik ve metodolojik danışmanlık hizmetleri veriyor.

