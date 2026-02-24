Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesinde kurduğu Fırın Atölyesi’nde sağlıklı tam buğday ekmeği üretimine başladı.

Okul yönetimi ve öğrenciler tarafından yürütülen çalışma kapsamında günde yaklaşık 10 bin adet tam buğday ekmeği üretilerek hem eğitim sürecine katkı sağlanıyor hem de toplumun sağlıklı beslenmesine destek veriliyor.

Tam buğday ekmeği, içerdiği yüksek lif oranı, vitamin ve minerallerle dengeli beslenmenin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Anadolu’nun bereketli topraklarından elde edilen buğdaydan üretilen ekmekler, geleneksel Türk mutfağının da temel unsurları arasında yer alıyor. Okul yönetimi, beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeğinin tercih edilmesini teşvik ederek sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Okul bünyesindeki modern Fırın Atölyesi’nde öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyor. Hamur hazırlama, fermantasyon, şekillendirme ve pişirme süreçlerini birebir deneyimleyen öğrenciler, üretim sürecinin tüm aşamalarında aktif rol alıyor. Bu sayede gençler, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü olarak yetişiyor.

Günlük 10 bine yakın üretim kapasitesine ulaşan atölyede hazırlanan tam buğday ekmekleri; okul kafeteryasında, taşımalı eğitim kapsamındaki okullara gönderilen yemeklerin yanında, merkezde yemek hizmeti verilen okullarda ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde vatandaşlarla buluşturuluyor.

Proje ile hem sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hem de mesleki eğitimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Okul yönetimi, geleneksel Türk mutfağının önemli bir parçası olan tam buğday ekmeğini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Muhabir: SELDA FINDIK