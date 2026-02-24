Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Suriye’de gerçekleştirilen kardeşlik iftarlarıyla ilgili bazı çevrelerde yanlış bir algı oluştuğunu belirterek, yapılan ziyaretin tamamen insani ve gönüllülük esasına dayandığını, belediye bütçesinden hiçbir harcama yapılmadığını vurguladı.

Aşgın, Suriye ziyaretine kendisiyle birlikte katılan başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin uçak, konaklama, yeme-içme dahil tüm masrafların belediye bütçesinden değil, kendilerince karşıladığını belirtti.

İftar organizasyonlarının, kamu yararına çalışan Sadaka Taşı Derneği koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Aşgın, hayırseverlerin bağışlarını derneğe bizzat kendilerinin yatırdığını, organizasyonun tamamen sivil ve gönüllü bir yapıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. 29 gün sürecek olan ve her gün 500 kişiye verilen iftarların tamamının hayırseverler tarafından karşılandığını, belediye kasasından tek kuruş çıkmadığını belirtti.

İftar organizasyonlarının, Şam’a yakın Yermük bölgesinde gerçekleştirildiğini belirten Aşgın, buranın Filistinli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı, Esad rejiminin en ağır zulmüne maruz kalmış bölgelerden biri olduğuna dikkat çekti. Yermük’ün uzun süre abluka altında tutulduğunu, insanların bölgeden çıkmasına izin verilmediğini ve ciddi katliamların yaşandığını belirten Aşgın, “İbadethaneler dahil her yer enkaz halinde. İnsanlık dramı hâlâ çok taze” dedi.

Yermük’te ağır hasar görmüş Abdülkadir El Hüseyni Camii’nde verilen iftarların Ramazan boyunca devam edeceğini belirten Aşgın, bu organizasyonların Çorumlu hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz’ı da ziyaret etiklerini söyleyen Başkan Aşgın, Yermük’ün tercih edilmesinde Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’nin yönlendirme ve tavsiyelerinin etkili olduğunu kaydetti.

Öte yandan Çorum’da yürütülen sosyal destek çalışmalarına da değinen Aşgın, Ramazan ayında yaklaşık 4 bin haneye yaklaşık 8 milyon TL tutarında destek sağlandığını açıkladı. Aşgın, ihtiyaç sahibi olup belediyeye ulaşamayan vatandaşların da tespit edilmesi halinde kısa sürede destek kapsamına alındığını belirtti.

“Şehrimizde açta açıkta kimse kalmasın istiyoruz. Bize ulaşamayan ihtiyaç sahipleri varsa, bilgi sahibi olduktan sonra gerekli araştırmalar hızlıca yapılmaktadır. Ardından hem belediyemiz hem de Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla gerekli destekler sağlanmaktadır.” dedi.

Çorum’da Ramazan ayı boyunca iftar organizasyonlarının geniş bir iş birliğiyle sürdürüldüğünü vurgulayan Aşgın, Çorum genelinde farklı kurumlar tarafından günlük binlerce kişiye iftar verildiğini söyledi. Çorum Belediyesi olarak Atatürk Spor Salonu’nda günlük bin kişilik iftar düzenlediklerini belirten Aşgın, bunun yanı sıra hayırseverlerin desteğiyle farklı noktalarda da iftar programları gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Çırağan Düğün Salonu ve Çorum Belediyesi Mimar Sinan Düğün Salonu’nda iftarlar verilirken, Ülkü Ocakları gibi sivil toplum kuruluşları tarafından da kentin farklı noktalarında Ramazan sofraları kurulduğunu hatırlattı.

Başkan Aşgın, “Belediyemiz, valiliğimiz, vakıflarımız ve hayırseverlerimizle birlikte Çorum’da Ramazan’ın ruhuna uygun bir dayanışma ortamı oluşturulmuştur. Çorum Belediyesi olarak, Ramazan ayı boyunca hem sosyal destek yardımları hem de iftar organizasyonlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmayı sürdürüyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın, “Bizim anlayışımızda mazlumun dili, dini, coğrafyası yok. Yermük’te de Çorum’da da kimseyi yalnız bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.