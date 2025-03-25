Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen 44. Genişletilmiş İl ve İlçe Başkanları Toplantısına, Çorum Merkez İlçe Başkanlığı ve Osmancık İlçe Başkanlığı katılım sağladı.

Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, Osmancık İlçe Başkanı Muzaffer Kara, Teşkilat Başkanı Veysel Sümbül ve Bayram Kara toplantı sonrası Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Teşkilat Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal’ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında dosya sundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelen heyet Çorum Leblebisi ikram ederek, Davutoğlu’nu Osmancık’a davet etti. Davutoğlu’nun 15 Mayıs 2025 tarihinde ziyaret sözünü alan heyet ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi