Ahlatcı Holding’in sadece Çorum'da en fazla istihdam sağlayan firma olmadığını, aynı zamanda SGK’ya en çok prim ödeyen özel sektör temsilcisi olduğunu belirten Tök, “Sayın Ahmet Ahlatcı, yalnızca ekonomiye sağladığınız katkılarla değil, aynı zamanda çalışma hayatına kazandırdığınız değer ve kurumsal sorumluluk bilinciyle de örnek teşkil ediyorsunuz. Kayıtlı istihdamın teşviki ve sosyal güvenlik sistemimize sağladığınız bu güçlü destek için kurumum adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün takdim ettiğimiz bu plaket, yalnızca bir teşekkür değil; aynı zamanda kurumumuzla olan iş birliğinin ve güvenin bir göstergesidir” dedi.

SGK İl Müdürü Ömer Tök, özel sektörle kurulan güçlü iş birliklerinin, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR