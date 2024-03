Albayrak Caddesi ve Ilıca Caddesi güzergahında esnafı ziyaret eden İYİ Parti heyeti, seçimlere 20 gün kala depoladıkları morali üst seviyeye çıkardı. Esnafın ve vatandaşların yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılanan İYİ Partililer, hem projelerini anlattı, hem de 31 Mart seçimleri için destek istedi.

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, dar gelirli, emekli dul ve yetimlere suyu 10 tona kadar ücretsiz vereceklerini dile getirdi. Ahmet Ertekin, “benden öncelikli olarak kültür gezisi, konser beklemeyin. Dar gelirli, emekli dul ve yetimlere sosyal kart aracılığı ile destek vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal kartlarına her ay 1000 TL nakit ve 100 ekmek bedeli yüklenecek. Ayrıca her ay 1 kilo et yardımı yapılacak. Etler yerel kasaplardan alınacak” diyerek toplumun tüm kesimlerine sahip çıkacaklarını vurguladı.

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ertekin’i esnaf ziyaretleri sırasında; İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Meclisi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Belediye Meclis Üyesi Adayları Hakan Kaynar, Süleyman Arda Afat, parti yöneticisi Necati Burak Peker ile bazı partililer de eşlik etti.

Editör: HABER MERKEZİ