Hava şartları nedeniyle bu yıl iftar sofrasını Afra Düğün Salonu’nda kuran Çorum Belediyesi önceki akşam ilk iftar yemeğini de verdi.



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve bazı Birim Müdürlerinin de katılımı ile düzenlenen ilk iftar yemeğinde vatandaşlar hep birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın bereketini Çorumlularla birlikti yaşayacakları iftar sofrasında her gün bin 100 kişiye yemek ikram edeceklerini söyledi. Aşgın: “Mübarek Ramazan ayının müminlerin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğinin güçlenmesine vesile olmasını niyaz ediyor, bütün İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. İftar soframıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Afra Düğün Salonu’ndaki iftarda çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtılarak film gösterileri yapılacak.

(Haber Merkezi)