Milletvekili Ahlatcı, Ramazan ayının ilk gününde yaşlı ve kimsesizlerin kaldığı huzurevini ziyaret etti. Huzurevi’nde kalan yaşlıların elini öpüp hatırlarını soran Milletvekili Ahlatcı, ilk iftarda da ulu çınarların sofrasına konuk oldu.

Yaşlılarla sohbet ederek moral veren Milletvekili Ahlatcı’nın ziyaretinden memnun kalan yaşlılar da kendisine teşekkür ettiler.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, huzurevi sakinleriyle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, kıymetli büyükleri ziyaret edip hayır dualarını aldıklarını söyledi.

Huzurevi sakinlerinin her türlü ihtiyacının karşılandığını, ancak onların en büyük ihtiyacının ise ilgi ve sevgi olduğunu dile getiren Ahlatcı, “Yaşlılarımıza saygıyı, sevgiyi ve şefkatimizi göstermek hepimizin toplumsal görevi olmalıdır. Herkesi başta kendi yaşlıları olmak üzere huzurevi sakinlerine ihtiyacı olan sevgi ve ilgiyi göstermeye davet ediyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)