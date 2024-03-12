İYİ Partili Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, beraberinde İl Başkanı Erkan Yıldız, parti yöneticileri ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Ceyhan Baran ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

İYİ Parti heyeti, oda yönetiminin ve meslek mensuplarının Muhasebeciler Haftasını kutladı.

Ertekin, belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler hakkında bilgi vererek, meslek mensuplarının desteğini talep etti.

Ceyhan Baran ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İYİ Parti heyetine teşekkür etti, Belediye Başkan Adayı Ertekin’e de başarılar diledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR