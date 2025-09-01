Çorum’un önceki Belediye Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Danışmanı Zeki Gül, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile birlikte, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, hemşehrimiz Ömer Bolat’ı ziyaret etti.

Zeki Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çorum’da çalışma arkadaşlığı yaptığı Ömer Bolat’la sohbet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Muğla’da konut sıkıntısının hat safhada olduğunu belirten Müdürümüzün çözüm konusundaki gayretlerini tebrik ediyorum” dedi.

Zeki Gül, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Bolat ile Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’ye başarı dileklerini de ifade etti.