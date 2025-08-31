Cumhuriyet Halk Partisi’nde olağan genel kurul süreci öncesi mahalle delege seçimleri devam ediyor.

İlk olarak Kale Mahallesi ile başlayan, geçtiğimiz hafta Yavruturna ile devam eden CHP’deki delege seçimleri bu hafta Bahçelievler Mahallesi’nde CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu’nun nezaretinde yapıldı.

94 delegenin belirlendiği Bahçelievler Mahallesi seçimleri Mehmet Akif Ersoy Caddesi Barış Manço Parkı’nın üstünde bulunan boş bir binada saat 08.00 – 17.00 arasında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

2.940 oyun kullanıldığı seçimde Mavi Liste 1.462, Sarı Liste 1.413 oy, Mor Liste 26 aldı.

Merkez İlçe Başkanlığına Ali Çan ile Resul Yiğitoğlu adaylığını açıklarken, delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından kongreye gidilecek.

Muhabir: Haber Merkezi