Demokrat Parti (DP) Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, AK Parti’nin Çorum’a yönelik vaatlerini yerine getirmediğini belirterek sert eleştirilerde bulundu. Damar, geçtiğimiz günlerde Çorum’a gelen AK Parti heyetinin ziyaretini hatırlatarak, “Geçen yıl uzay üssü vaat etmişlerdi, bu yıl da üzerine köprü yapmayı planlamışlar. Çorum’a verdikleri sözler hâlâ tutulmadı” dedi.

“23 YILDIR ÇORUM VERDİ AMA ALAMADI”

Damar, iktidarın 24 yılda Çorum’a 120 milyar TL harcandığı yönündeki açıklamalarını da eleştirerek, “Çorum’dan alınanlarla kıyaslandığında bu rakamın adı bile olmaz. Çorum 23 yıldır iktidara verdiğinin karşılığını alamadı” ifadelerini kullandı.

Çimento ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesine, devlet hastanesinin kapatılmasına, işsizliğin ve göçün artmasına dikkat çeken Damar, “Anadolu Kaplanlarını yok ettiler. Çorum’un esnafını, memurunu, emeklisini mağdur ettiler” diye konuştu.

“EMEKLİLER VE ESNAF FAKİRLEŞTİRİLDİ”

Memur ve emeklilerin ekonomik olarak zor durumda bırakıldığını vurgulayan Damar, “Emekliyi açlığa, esnafı vergi yüküne mahkûm ettiler. Fakir fukara ayakta kalmaya çalışıyor, iktidar ise göstermelik vaatlerle halkı oyalıyor” dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılına da değinen Damar, hükümetin öğrencilere ücretsiz öğün sözü verdiğini ancak bu sözün de tutulmadığını söyledi. Eğitim sistemini eleştiren Damar, öğretmenlere ve velilere sabır dileyerek, “Bunca olumsuzluğa rağmen çocuklarımızı aydınlık yarınlara hazırlayacağınıza inanıyorum” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ