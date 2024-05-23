Okul Sporları Daire İl Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası B Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. TOKİ Spor Salonu'nda oynanan grup, yarı final ve final maçlarının ardından Cumhuriyet Anadolu Lisesi şampiyon olmayı başarırken, Özel Bilgi Koleji ikinci, Başöğretmen Anadolu Lisesi üçüncü, Özel Bahçeşehir Koleji ise dördüncü olarak tamamladı.

Final müsabakasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA