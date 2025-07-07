Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası “2. Etap Üretim Hattı” açılış törenine katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışta MHP İl Başkanı Çıplak bir konuşma yaparak Cumhur İttifakı’nın üretken belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam edeceğini belirtti.

Davetlileri selamlayarak ve Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen vatan evlatları için başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Mehmet İhsan Çıplak, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Cumhur İttifakı olarak üretken belediyecilik anlayışı ile ayırmadan, ayrıştırmadan, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla, halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğuna inanan bir misyonun temsilcisi olarak bu üretim yapılan yerleri böyle değerlendirdiklerini kaydeden İl Başkanı Çıplak; “Halkımıza hizmet etmenin, onların en iyi şekilde yaşamalarını sağlamak için çalışmanın en önemli görevimiz olduğunu biliyoruz. Cumhur İttifakı olarak ayrım yapmadan çalışıyoruz. Bu tesisin bu aşamaya getirilmesinde başta Belediye Başkanı Aşgın olmak üzere Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ayrıca, bugün ülkede belediyelerin nasıl yönetildiğini gazetelerden, televizyonlardan ve sosyal medyadan takip ettiklerini ve Cumhur İttifakı olarak her zaman üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi