Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti ) İl Başkanı Av. Yakup Alar, Belediye Halk Ekmek Fabrikası’nın 2. Etap Üretim Hattı’nı açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası önünde düzenlenen törende konuşan İl Başkanı Alar, AK Parti belediyeciliğinin temelinde insan odaklı anlayışının yattığını belirterek, “Bizler siyasetçi olarak milletin dertleriyle dertlenmek ve milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.

AK Parti iktidarının 23 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle ülkeye katkı sağladığını söyleyen İl Başkanı Alar; “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin liderliğinde güçlü Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için hep birlikte yılmadan durmadan çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Alar, ayrıca Halk Ekmek Fabrikası'nın 2. Etap Üretim Hattı'nın açılmasında emeği geçen Belediye Başkanı Aşgın ve ekibine teşekkür ederken, tesisin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni etti.

Muhabir: Haber Merkezi