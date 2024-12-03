Aynı zamanda karate il temsilciliği görevini de yürüten Çorum Belediye Spor Kulübü Karate Antrenörü Samet Türe, Giresun’da katıldıkları ve 32 madalya ile Karadeniz Bölge Şampiyonu oldukları turnuva sonrası yaptığı açıklamada, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir aile olduklarına dikkat çekerken, “Çorum'un karatede 1 numara olduğunu tüm herkese duyuracağız” ifadelerini kullandı.

Giresun’daki turnuvada hakem hatalarının ön plana çıktığını ifade eden ve buna rağmen şampiyon olmayı başardıklarını belirten Samet Türe, “Çorum karate ailesi olarak büyümeye devam ediyoruz. Katıldığımız tüm turnuvalarda en güzel şekilde ilimizi temsil etmeye devam ediyoruz. Bu geleneğimiz Giresun'da da devam ettirdik. Çorum’un karatede 1 numara olduğunu tüm herkese duyuracağız.

Yaşları 9 ile 18 arasında bulunan bu çocuklarımıza verdiğimiz emeklerinin karşılığını, tatamide ve kürsüde alıyoruz. Önümüzdeki aylarda yapılacak olan Türkiye Şampiyonası öncesinde yapılacak diğer turnuvalarda da aynı başarımızı devam ettirerek yolumuza devam edeceğiz.

Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Turnuvaya katılan ve derece yapan tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.