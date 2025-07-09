Genç girişimciler Esra ve Burak Emniyet çiftinin işleteceği ilimizin ilk CarrefourSA Mini Market’i Çepni Mahallesi Öğretmen Lisesi Caddesi No: 17/B adresinde hizmete girdi.

CarrefourSA Mini Market’in açılışına Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Keskin ve çok sayıda iş insanı ile davetli katıldı. Kurban kesiminin ve duanın yapıldığı, ayrıca davetlilere ikramlarda bulunulan açılıştan sonra bilgi veren Burak Emniyet hem ilimizde olmayan hem de bölgede ihtiyaç olan bir marketi franchise yöntemi ile Çorumluların hizmetine sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

CarrefourSA Mini Market’te gıdadan tekel ürünlerine, kozmetikten kahvaltılık ürünlere, kişisel bakımdan bebek bakım ürünlerine, yiyecek ve içecekten temizlik ürünlerine, meyve sebzeden kuruyemişe kadar A’dan Z’ye her evin ihtiyacına hitap edecek geniş bir ürün yelpazesi bulunduğunu söyleyen Emniyet tüm Çorumluları ve bölge insanını marketlerine davet etti. Ayrıca açılışa özel bir çok üründe özel indirimlerinin bulunduğunu da açıkladı.

TSO Başkanı Başaranhıncal ile davetliler de işletme sahibi Esra ve Burak Emniyet çiftini kutlayarak ticaret hayatında başarılar dileyip marketi gezdiler.

Muhabir: Haber Merkezi