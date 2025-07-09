Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, çocukları Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı, Ahmet Emin Ahlatcı, Ateş Ahlatcı ve Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök ile birlikte Ahlatcı Altın Rafinerisi’nde düzenlediği basın toplantısında Çorum’a “muhteşem” bir yatırımın müjdesini verdi.

Sungurlu’daki Barut Fabrikası’nın 1.642 dekar alana kurulduğunu ve 1.2 milyar dolara malolduğunu, şu anda 3.500 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu ve bittiğinde 5 bin ton barut üreteceğini anlatan Ahlatcı, burada çalışan sayısının bini geçtiğini, sonuçta rakamın 2 bine ulaşacağını söyledi.

Yatırım bedeli 2.3 milyar dolar olacak (sıvı ve katı) füze ve roket yakıtı üretecek tesisin çok önemli ve Türkiye’de ilk niteliğinde bir stratejik yatırım olduğuna da dikkat çeken Ahmet Ahlatcı, “Çorum’un evlâdı olarak bu tesisi Çorum’a kazandırmak istiyoruz. Samsun yolunda yeni oluşturulan 2. OSB’den yer talep başvurumuzu resmen yaptık” dedi. Mehmet Yolyapar, ameliyat sonrası ilk kez dışarı çıktı…

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, basın toplantısı sonrası gazetecilerle bir anı fotoğrafı çektirdi. Geçirdiği mide ameliyatı nedeniyle yaklaşık bir aydır işinden uzak kalan Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da, dostu Ahmet Ahlatcı’nın basın toplantısı vesilesiyle ilk kez dışarı çıkmış oldu.