Milli Görüş camiasının öncülerinden 62 yaşındaki Durmuş Batman bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Batman, geçirdiği kalp ameliyatının ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden İl Genel Meclisi adayı olan Batman toprağa verildi. AK Parti Çorum İl Yönetimi’nin önceki dönem yöneticilerinden Levent Batman ile Ramazan, Davut ve Oğuzhan Batman’ın babası olan merhumun cenazesi öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İç Anadolu Bölge Başkanı Yakup Taş, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi hemşehrimiz Ahmet Bölükbaş, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı ve AK Parti Milletvekili Muzaffer Külcü, önceki dönem Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, önceki dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, Hak-İş İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu, Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan, Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Av.Yaşar Anaç da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ