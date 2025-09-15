Milletvekili Yusuf Ahlatcı, sanayicilerin talepleri doğrultusunda teşviklerin yeniden düzenlenmesiyle, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması, yerel ihtiyaçların karşılanması ve teknolojik seviyenin yükseltilmesi adına önemli fırsatların doğacağını, raylı sistemlerde tren ve tramvay vagonları, yük vagonu bojisi ve bağlantı ekipmanları gibi alanlarda Çorum sanayiinin yeni bir vizyon kazanacağını söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Tebliği’ndeki değişikliğin, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıklarken, düzenlemenin Çorum sanayisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Milletvekili Ahlatcı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Sanayicilerimizin talepleri doğrultusunda Sanayi Bakanlığımız teşvikleri yeniden düzenlemiştir. Bu önemli gelişme ile yatırım süreçleri kolaylaşacak, üretim kapasitemiz artacak ve özellikle raylı sistemler imalatı alanında şehrimiz ivme kazanacaktır. Çorum’umuz için hayırlı olsun.”

MEVCUT KAPASİTE İLE YENİ ÜRETİM

Düzenleme ile birlikte;

• Firmalar mevcut kapasitelerini kullanarak yeni ürünler üretebilecek,

• Döküm firmaları ilave yatırımlarla raylı sistem ürünleri üretimine geçiş yapabilecek,

• Başvurular için firmalar Kalkınma Ajansı ile iletişime geçebilecek.

YEREL VE BÖLGESEL KALKINMA

Milletvekili Ahlatcı, açıklamasında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:

“Yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak temel amaçları doğrultusunda ilan edilen bu program; bölge potansiyelinin değerlendirilmesi, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması, yerel ihtiyaçların karşılanması ve teknoloji üretim seviyesinin yükseltilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Raylı sistemlerde tren ve tramvay vagonları, yük vagonu bojisi ve bağlantı ekipmanları gibi alanlarda sanayimize yeni bir vizyon kazandırılacaktır.”

TARİHİ FIRSAT

Milletvekili Ahlatcı, bu düzenlemenin Çorum sanayisinin gelişimi, yerli üretimin güçlenmesi ve ülkemizin kalkınması açısından tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak,

“Düzenlemenin Çorum’umuza, sanayicilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.