Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, teşvik sisteminde sanayicilerin beklentileri doğrultusunda değişiklikler yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başaranhıncal’ın açıklaması şöyle:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Tebliği’ne ilişkin değişiklik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenleme ile birlikte, teşviğin yayınlandığı ilk günden itibaren sanayicilerimizin ve iş dünyasının kaldırılmasını talep ettiği, ‘firmaların teşviklerden yararlanabilmesi için komple yeni yatırım şartı ile mevcut üretim kapasitesinde en az %75 ve mevcut kayıtlı istihdamda en az %50 istihdam artışı şartı’nı içeren madde yürürlükten kaldırıldı.”

Başaranhıncal, değişiklikte emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a, Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu’ya, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ile Av. Oğuzhan Kaya’ya ve MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’ya teşekkür etti.