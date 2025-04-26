Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı tarafından alınan yeni karar Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Yeni karar kapsamında Çorum'un İskilip ilçesi sınırları içerisinde yer alan Doğangir Köyü'ndeki kaya yerleşimi korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildi.

DOĞANGİR KÖYÜ KAYA YERLEŞİMİ KORUMA ALTINA ALINDI!

24 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan karar kapsamında şu ifadelere yer verildi; "Çorum ili, İskilip İlçesi, Doğangir Köyü 132 ada, 1 parsel içerisinde tespit edilen kaya yerleşiminin 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 08.01.2025 tarihli ve 6183671 sayılı yazısı, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.02.2025 tarihli ve 6403287 sayılı yazısı gereği iletilen kurum görüşleri ve ekleri, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 19.02.2025 tarihli ve 3261903 sayılı ve 07.04.2025 tarihli ve 3355411 sayılı raporları okundu, ekleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda,

Çorum ili, İskilip İlçesi, Doğangir Köyü 132 ada, 1 parsel içerisinde tespit edilen kaya yerleşiminin 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeni ile "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada gösterilen sınırların koruma sınırı olarak belirlenmesine, tescil fişinin onaylanmasına, koruma grubunun "1"(bir) olarak belirlenmesine, bu alanda yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, alanın korunması için gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgili kurumlarca alınmasına karar verildi."