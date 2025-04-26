CHP İl Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantı, yerel siyasete yönelik yol haritasının belirlenmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak öne çıktı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Solmaz, “İlçe başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz buluşmada, hem gündemdeki gelişmeleri değerlendirdik hem de Çorum’un ihtiyaçlarını masaya yatırdık. Her bir ilçemizin dinamikleri farklı, ancak hedefimiz ortak: Halkımızın sorunlarına çözüm üretmek ve geleceğe umutla bakmak” dedi.

Dinçer Solmaz, toplantının en önemli kazanımının ortak akılla hareket etme iradesi olduğunu vurgulayarak, “Birlikte yol yürümekten, farklı fikirleri bir araya getirerek ortak akıl oluşturma çabamızdan gurur duyuyorum. CHP olarak hem yerel hem genel politikada halkın taleplerine kulak vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, açıklamasının devamında, partinin temel değerlerinden taviz vermeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek: “Cumhuriyetimizin bize bıraktığı en büyük miras, halkın iradesidir. Bu iradeyi korumak, demokrasiyi güçlendirmek ve eşit yurttaşlık temelinde siyaset üretmek temel önceliğimizdir. Halkımızın sesi olmaya, sorunlarını gündeme taşımaya ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Editör: SELDA FINDIK