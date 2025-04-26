Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Çorum Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorilerinde düzenlenen İstiklal Marşını En Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini dağıttı.

Yarışmanın birincileri Atatürk İlkokulu’ndan Nurettin Yücel, İnkılap Ortaokulu’ndan Kübra Şavaş ve lise öğrencisi Sefa Doğan ödüllerini törende Çağlar ve Deli’nin elinden aldı. Törende TÜRKAV Şube yöneticileri de hazır bulunurken, katılımcı tüm öğrencilere teşekkür edildi.

Editör: Haber Merkezi