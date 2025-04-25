Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla belediyenin araç filosunu yenileyerek daha güçlü hale getirdi. Yenilenen araç filosu, belediyenin saha çalışmalarında etkinliğini artırarak hizmet kalitesini yükseltecek.

Başkan İsbir, yalnızca araç filosuyla sınırlı kalmayarak, belediye personelinin çalışma kıyafetlerini de yeniledi. Belediye ekipleri artık kurumsal kimliğe uygun ve uyumlu kıyafetlerle sahada görev yapacak. Bu sayede belediye çalışanlarının vatandaşlar tarafından daha kolay tanınması ve profesyonel bir imaj sunulması hedefleniyor.

Yaptıkları yeniliklerle ilgili bilgi veren Taner İsbir, başarıda ekip çalışmasının önemini vurguladı. İsbir, “Her başarılı liderin arkasında, iyi organize olmuş ve tam donanımlı çalışan bir ekip vardır. Personelimizin çalışma koşullarını iyileştirmek adına kıyafet yenilemesini gerçekleştirdik. Çalışma verimliliğimizi artırmak ve halkımıza en kaliteli hizmeti sunmak en büyük hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, personele yeni kıyafetlerini de törenle teslim etti. Törende personele hitap eden Başkan İsbir, tüm belediye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni kıyafetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ