Çorum'un Dodurga ilçesinde yaklaşık 600 dönümlük Milli Emlak arazisi çiftçilere kiralanarak zeytin bahçeleri oluşturulacak.

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, AK Parti Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatçı, Av. Oğuzhan Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Muhammet Fatih Temur ve AK Parti Dodurga İlçe Başkanı Serdar Kütük tarafından yapılan ortak açıklamada, ilk etapta 100 çiftçiye 5’er dönüm arazi kiralanacağı ve Özel İdare aracılığıyla 15 bin fidan dağıtılacağı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dodurga’da Milli Emlak’a ait yaklaşık 600 dönümlük tarım dışı arazi, zeytin bahçelerine dönüştürülecek.

Bölge çiftçilerine 5’er dönüm olarak kiralanacak olan arazi, Özel İdaremiz tarafından verilecek fidan desteğiyle 15 bin fidanla buluşacak.

İlk başta 100 çiftçimizin katılımının planlandığı proje, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Stratejik bir tarımsal ürün olan zeytinin daha fazla tarımsal alanla buluşması amacıyla başlatılan proje sayesinde bölgemiz tarımı yeni bir çeşitlilik kazanacak.

Bölge çiftçimizin alternatif ürün arayışına, bölgenin iklimine uygun ve ekonomik değeri yüksek bir tarımsal ürünle yanıt verilmesi, ekonomik açıdan hem çiftçilerimize hem de bölgemize önemli kazanımlar sağlayacak.Daha da büyüyüp gelişeceğine inandığımız Çorum tarımı için proje ve çalışmalarımız devam edecek.”