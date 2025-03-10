AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ile birlikte öğrencilerin evine konuk olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, öğrencilere kendi elleriyle sahur için menemen hazırladı. Öğrencilerden gelen daveti reddetmeyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan gençlere sahur yemeği hazırlamak için kolları sıvadı ve mutfağa girdi. Öğrencilerle birlikte menemen hazırlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sahuru da öğrencilerle yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sahur programını “Hitit Üniversitesi'nde öğrenim gören kardeşlerimizin evine AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız Onur Civan ile konuk olduk. İddialı olmadığımız yemek yapma konusunda bize güvenip canlarını emanet eden kardeşlerime nazik davetleri için gönülden teşekkür ediyorum. Var olun gençler” notuyla paylaştı.

Editör: HABER MERKEZİ