Yakup Alar, “Asrın felaketi olarak nitelenen depremle acıların en büyüğünü yaşayan bu milletin can güvenliği, birilerinin menfaat sağlama niyetine asla kurban edilemez” dedi.

AK Parti İl Başkanı Alar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde basında yer alan inşaat projelerindeki usulsüzlük iddialarının hiçbir şüpheye yer bırakmadan ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettiği cezayı alması için süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz.

Adli, idari ve teknik çalışma süreçlerinin şeffaf bir şekilde yürütüleceğinden hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır.

İnsan hayatını doğrudan etkileyecek olan binaların yapımında, insan yaşamını riske atan yasa dışı uygulamalar hiçbir surette kabul edilemez.

Asrın felaketi olarak nitelenen depremle acıların en büyüğünü yaşayan bu milletin can güvenliği, birilerinin menfaat sağlama niyetine asla kurban edilemez.

İnşaat sektöründe yaşanan bu vahim hadisenin adli ve idari zeminde sonuca kavuşturulacağına olan inancımız tamdır.”

Editör: Haber Merkezi